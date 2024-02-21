شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح يلعب دور مصباح فى مسلسل "صدفة" مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عمرو صحصاح تصوير أحداث دوره بمسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ويجسد صحصاح ضمن أحداث العمل دور "مصباح"، وهو الذراع اليمنى لأحد كبار رجال الأعمال، ويجسده الفنان رشدى الشامى.

وقال صحصاح "إن المسلسل يحتوى على خطوط درامية متشابكة ومتنوعة، حيث به خط يعتمد على الإثارة والتشويق، وفى نفس الوقت به خط كوميدى، موضحا أن الشخصية التى يقدمها بها العديد من التفاصيل التى ستقلب الأحداث رأسا على عقب، وتظهر بدءا من الحلقة الـ12.



عمرو صحصاح مع ريهام حجاج

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج .

يذكر أن الفنان عمرو صحصاح خاض سباق دراما رمضان الماضى، بمسسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.