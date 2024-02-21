شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. عايدة فهمى الزوجة الأولى لرياض الخولى فى "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عايدة فهمى فى مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، إذ تجسد دور "حميدة"، وهى الزوجة الأولى للفنان رياض الخولى ووالدة الفنان محمد علاء، خلال الأحداث.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

وورجت الصفحة الرسمية لـwatchit وقناة on للعمل، من خلال نشر فيديو مقابلة طريفة مع النجمة غادة عبد الرازق بطلة مسلسل صيد العقارب من كواليس العمل تطرقت فيها إلى أمور عديدة خاصة بها، حيث قالت إن حقيبتها دوماً ما تحتوى أشياء كثيرة، منها النظارة والبرفان والمصحف، ولو كتبت على غرفتها لافتة بعنوان ممنوع الدخول ستكون لأى شخص حسود.



صيد العقارب