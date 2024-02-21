شكرا لقرائتكم خبر عن دراما شعبية مشوقة ومشاهدات أعلى.. عوامل حمست الجمهور لمسلسل حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أحمد العوضى الماراثون الرمضانى المقبل 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذى يواصل حاليا تصويره للعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وينتمى العمل إلى اللون الشعبى الذى برع به العوضى بشكل كبير خلال المواسم الماضية.

ويقدم العوضى من خلال المسلسل دراما شعبية مليئة بالصراعات، مع إظهار جوانب إنسانية ورومانسية، إذ يجسد شخصية "عرب السويركى"، ويعمل خلال الأحداث برفقة رياض الخولى فى تجارة الخشب.



أحمد العوضي

ولعل ما يميز العمل، ويجعله ينافس بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل، أنه على الرغم من قيام العوضى من قبل بتجسيد أكثر من شخصية شعبية، إلا أنه يظهر خلال المسلسل بشكل مختلف، حسب ما جاء فى البرومو التشويقى للعمل الذى طرح خلال الأيام الماضية، وتخطى أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى الآن، حيث مزج البرومو ما بين المشاهد التشويقية والصراعات والأكشن وما بين مشاهد الحب والرومانسية والدراما الاجتماعية والعائلات، فضلا عن ترديده بعض الجمل التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها: وحدوا الواحد.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.