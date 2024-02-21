رانيا يوسف خَسِرت بطل مسلسلها القادم لهذا السبب

أعلن الفنان المصري، مدحت صالح، في منشور عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” اعتذاره عن بطولة مسلسل “ابن حرام” المقرّر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.

وكشف “صالح” في منشوره عن سبب اعتذاره لخوض بطولة المسلسل بسبب ضيق الوقت وإرتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، متمنياً كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل.

مسلسل “إبن حرام” من بطولة رانيا يوسف، خالد زكي وغيرهما من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

نذكر أن أخر أعمال مدحت صالح الدرامية مسلسل “وبينا ميعاد ٢” من تأليف وإخراج هاني كمال، يشاركه البطولة كل من شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم وغيرهم.

تجدّر الإشارة أن الفنان مدحت صالح تألّق مؤخراً، من خلال مشاركته في إحياء حفل “كاسيت ٩٠” الى جانب نجوم التسعينيات محمد فؤاد، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، ومصطفى كامل وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربيةالسعودية.