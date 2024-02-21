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ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري باسم سمرة، البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة"، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وحمس الجمهور لدوره في هذا العمل، من خلال الكشف عن ملامح الشخصية التي يجسدها فيه.
من جهة أخرى، كان استذكر الممثل المصري أحمد السقا، فيلم "الجزيرة" الذي طرح عام 2007، وذلك بصورة تجمعه بـ باسم سمرة، والذي يشاركه بطولة مسلسله الجديد "العتاولة".
وعلق السقا على الصورة، قائلاً عبارة من مشهد من فيلم "الجزيرة"، حيث كتب: "حط يدك فى جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفية يا حسن صفية.. وهتبقى الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبوستر الرسمي.. باسم سمرة يروّج لمسلسله الرمضاني "العتاولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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