في لفتة إنسانية .. مصطفى قمر يشتري الفاكهة من أحد الباعة المتجولين وهذا ما قاله له - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري مصطفى قمر فيديو عبر حسابه ،يظهر فيه وهو يشتري فاكهة "الأفندي" من أحد باعة الفواكه المتجولين بمصر، وقال مصطفى قمر في الفيديو : " والله العظيم وفقني لقيت شوية أستفندي جامدين جداً، بص شوية أستفندي جامدين قوي عسل، الراجل الطيب ده إشتريت منه حاجات حلوة، نحن بفصل التقشير أهو تعالوا إشتروا منه" .

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بطريقة إيجابية واصفين ما قامه الفنان مصطفى قمر بالإنساني .

ونشر مصطفى قمر منذ أيام مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي وظهر خلاله بصحبة الموسيقار المصري هاني شنودة، وعبر مصطفى قمر عن سعادته بلقائه بعد غياب وعلق: "حبيبي هاني شنودة أصل المدرسة من الأول ربنا يحفظك ويخليك لينا".