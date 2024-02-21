ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري مصطفى قمر فيديو عبر حسابه ،يظهر فيه وهو يشتري فاكهة "الأفندي" من أحد باعة الفواكه المتجولين بمصر، وقال مصطفى قمر في الفيديو : " والله العظيم وفقني لقيت شوية أستفندي جامدين جداً، بص شوية أستفندي جامدين قوي عسل، الراجل الطيب ده إشتريت منه حاجات حلوة، نحن بفصل التقشير أهو تعالوا إشتروا منه" .
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بطريقة إيجابية واصفين ما قامه الفنان مصطفى قمر بالإنساني .
ونشر مصطفى قمر منذ أيام مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي وظهر خلاله بصحبة الموسيقار المصري هاني شنودة، وعبر مصطفى قمر عن سعادته بلقائه بعد غياب وعلق: "حبيبي هاني شنودة أصل المدرسة من الأول ربنا يحفظك ويخليك لينا".
كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية .. مصطفى قمر يشتري الفاكهة من أحد الباعة المتجولين وهذا ما قاله له - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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