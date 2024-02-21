فنان مصري يغير إسمه من أجل التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الشعبي المصري كزبرة، عن تغيير إسم الشهرة الخاص به، إلى إسمه الحقيقي أحمد بحر، وذلك من أجل التمثيل.



وشدد كزبرة على رغبته في نشر إسم العائلة، قائلاً : "اسم العائلة بحر، والناس حبت اسم كزبرة، لكن هغيره بسبب التمثيل".

وكشف كزبرة أنه سعى وراء دخول التمثيل، منذ بداية دخوله المجال الفني، لكنه إتجه للغناء، وقال: "أنا هدفي الأول كان التمثيل، ولجأت للغناء على السوشيال علشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، في الأساس كنت عاوز أمثل، لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية مكنتش عارف أعمل إيه علشان أمثل، وبدأت أعمل أي حاجة تساعدني، زي إني أغني أو أعمل اسكتشات.. أي حاجة المهم حد يشوفني".

تصريحات كزبرة جاءت خلال إستضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.