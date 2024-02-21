- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الشعبي المصري كزبرة، عن تغيير إسم الشهرة الخاص به، إلى إسمه الحقيقي أحمد بحر، وذلك من أجل التمثيل.
وشدد كزبرة على رغبته في نشر إسم العائلة، قائلاً : "اسم العائلة بحر، والناس حبت اسم كزبرة، لكن هغيره بسبب التمثيل".
وكشف كزبرة أنه سعى وراء دخول التمثيل، منذ بداية دخوله المجال الفني، لكنه إتجه للغناء، وقال: "أنا هدفي الأول كان التمثيل، ولجأت للغناء على السوشيال علشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، في الأساس كنت عاوز أمثل، لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية مكنتش عارف أعمل إيه علشان أمثل، وبدأت أعمل أي حاجة تساعدني، زي إني أغني أو أعمل اسكتشات.. أي حاجة المهم حد يشوفني".
تصريحات كزبرة جاءت خلال إستضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يغير إسمه من أجل التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.