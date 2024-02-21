"الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر" ندوة لقصور الثقافة بسوهاج

ياسر رشاد - القاهرة -

عقد قصر ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "الاستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر.. رؤية حكومية وسياسات مستقبلية" بمقر جامعة سوهاج، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار خطة وزارة الثقافة للتعريف بالمشروعات التي تتبناها الدولة المصرية.

استهلت الفعاليات بكلمة د. حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أشاد فيها بالتعاون بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة والحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة من أجل رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي.

وتحدث د. عبد العليم المنشاوي الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، عن مصطلح التنمية المستدامة موضحا أنه مصطلح اقتصادي اجتماعي ينفذ من خلال برنامج هدفه الأول تطوير وسائل الإنتاج دون استنزاف الموارد الطبيعية من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف أن محور التنمية الاقتصادية الزراعية يعد من أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي، وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي واتباع نظم الري وطرق الزراعة الحديثة.

وأشار إلى أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذي نفذته الدولة يعد أحد أهم نتائج الاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك نظرا لمساهمته في تأمين الغذاء وفتح مجتمعات عمرانية جديدة إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وما تبعتها من تغيرات مناخية ضارة.

واختتمت الندوة التي أقيمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بكلمة أحمد صابر مدير القصر، أكد خلالها أهمية تكثيف لقاءات التوعية التثقيفية، وتوجه بالشكر لرئيس الجامعة لاستضافة تلك الندوة الثرية، وتعاونه الدائم مع هيئة قصور الثقافة للنهوض بالحركة الثقافية بالمحافظة.