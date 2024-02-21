كلاكيت رابع مرة.. ملك أحمد زاهر تجتمع بوالدها فى مسلسل "محارب".. رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تجتمع الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر مع والدها أحمد زاهر للمرة الرابعة حيث تخوض ماراثون رمضان بمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد.

وشاركت ملك والدها أحمد زاهر للمرة الأولى فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، والذى تم عرضه فى ديسمبر من عام 2020، ثم شاركت ملك مع والدها فى مسرحية "عيلة لاسعة جداً" والتى عرضت عام 2021 وشاركت معهما ليلى أحمد زاهر أيضاً، وفى العام قبل الماضى شاركت ملك فى فيلم "فارس" أول بطولات والدها فى السينما.

ملك احمد زاهر ووالدها

وكان حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، الذي من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث علق أحمد زاهر على الصورة من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "أنا وأخويا حسن بنتفرج على مشهد صورناه.. كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى".

حسن الرداد وأحمد زاهر

أبطال مسلسل محارب

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

وفى نفس السياق، يشهد مسلسل “محارب” زواج الفنان حسن الرداد من الفنانة ناهد السباعي فى رمضان 2024.

كما تواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد محارب الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر و وماجد المصري و محمود يس جونيور و ملك احمد زاهر.

حسن الرداد وناهد السباعي

ومن المقرر ان تلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

من ناحية أخري، عبرت الفنانة ناهد السباعي عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب.

حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي".

وقالت ناهد السباعي: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".

ناهد السباعي ووالدتها الراحلة

الأجهر

وشاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرًا في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "الأجهر" الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

كما شارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعيد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.