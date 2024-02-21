يوم التأسيس 2024| موعد حفل ماجد المهندس وداليا مبارك

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك، حفلًا غنائيًا ضمن احتفالات يوم التأسيس التي تجوب أنحاء المملكة.

ومن المقرر أن 22 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، تم طرح التذاكر الخاصة باحتفالات يوم التأسيس عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها .

يوم التأسيس، هو مناسبة رسمية معترف بها في المملكة العربية السعودية، يتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الدولة السعودية الأولى بواسطة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى.

أجو اء الاحتفال في المملكة بيوم التأسيس 2024

وتستعد أغلب مناطق المملكة العربية السعودية في هذا اليوم لهذه المناسبة المميزة، حيث تقام العروض الضوئية وغيرها العديد من مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي.

بجانب الحفلات الغنائية في يوم التأسيسـ تقام ليالي التأسيس وفعالية سيمفونية البداية، واللتان تتضمنا الآتي:

فعالية ليالي التأسيس: وهي إحدى مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس في الرياض، وفيها يتم القيام بأمسية شعرية داخل إطار الاحتفالات بهذا اليوم المميز، حيث يتم الجمع بين الشعر والغناء، إلى جانب مجموعة من اكبر المطربين والشعراء السعوديين، بالإضافة إلى معرض لديوان الوطن.

فعالية سيمفونية البداية: وتعد هذه الفعالية من الفعاليات المميزة التي تشهدها سماء العاصمة الرياض، إذ تحتفي من خلالها وزارة الثقافة عبر تقديم لوحات تاريخية وموسيقية وثقافية وفنية، إلى جانب مشاركة الفرق الموسيقية الوطنية.

انطلاق الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2024

ويأتي الاحتفاء بهذه الذكرى، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيا في يناير الماضي يقضي باعتبار 22 فبراير من كل عام يوما للتأسيس، ليتم الاحتفاء بتلك المناسبة للمرة الأولى وسط عدد ضخم من الحفلات والفعاليات التي تجوب أرجاء المملكة.