شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تكشف تفاصيل مشاركتها فى "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى القاضى تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، موضحة لـ"الخليج 365" أنها تجسد دور الابنة الصغرى للفنان رياض الخولى وتربطها به علاقة خاصة، لاسيما أنها آخر العنقود وطلباتها كلها مجابة، ومع توالى الحلقات يحدث العديد من التطورات المفاجئة.

وأعربت مى القاضى عن سعادتها بالعمل فى "صيد العقارب" الذى يعد من المسلسلات الكبرى خلال شهر رمضان 2024، وكذلك العمل مع النجمة غادة عبد الرازق التى تتمتع بجماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، مشيرة إلى أن العمل مليئ بالأحداث المشوقة والصراعات وسيكون من الأعمال المهمة هذا العام.



مى القاضى فى صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

وكان آخر أعمال مى القاضى فى الدراما، مسلسل "البيت بيتى" المكون من 10 حلقات بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مى القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر علي ماهر، علا رامي، عابد عنان، أحمد عبد الوهاب وعدد من ضيوف الشرف.



مى العقارب من كواليس صيد العقارب



مى القاضى مع المخرج احمد حسن