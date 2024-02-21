هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بالجامبسوت اللمّاع :"سعيدة بما لدي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت منذ قليل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مقطع فيديو قصيراً بدت فيه وهي تستعرض إطلالتها التي ظهرت بها في حفلها بدبي منذ أيام.



وارتدت هيفا جامبسوت رمادي لمّاعاً جاء ملتصقاً بالجسم بفأظهر جمال قوامها الذي بدا شبيها بالساعة الرملية.

وكانت هيفا أبهرت الجمهور بإطلالتها على المسرح في حفلها، وغنت مجموعة من أغنياتها، من بينها أحدث أعمالها "وصلتلها"، التي حققت نجاحاً كبيراً، التي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير والتي تواصل حصد الأرقام وتصدر المنصات الموسيقية.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وقد تخطت هيفا الـ 10مليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، بعد أسبوعين تقريباً من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.