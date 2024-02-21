ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالشكر لمعجبيها وفريق عمل كليب أغنيتها "مشكلتك الوحيدي" الذي طرحته أمس على يوتيوب.

وشاركت نانسي مقطعاً من الكليب في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق:"شكرًا جزيلاً لمعجبيني على دعمهم الثابت وللفريق الرائع الذي جعل هذا الفيديو حقيقة".

إشارة إلى أن أغنية مشكلتك الوحيدي هي من ألبوم نانسي 10 التي طرحتها على طريقة الفيديو ليريكس منذ عامين وحققت حتى الآن ما يقارب الـ 6 مليون ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع موسيقي باسم رزق، ميكس وماستر إيلي بربر.

ويقول مطلعها:

"أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ

أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف".

من ناحية أخرى شاركت نانسي صورة لها من دبي برفقة ابنتها ليا التي بدت شبيهة جداً بابنتها الأخرى ميلا وٌد أثنى المتابعون على جمالهما وتمنوا لهما دوام السعادة.



كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشكر متابعيها وفريق عملها على نجاح كليب "مشكلتك الوحيدي"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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