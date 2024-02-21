ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هدى الإتربي بوستر مسلسل العتاولةالمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024. والذي تصدرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق :"لو كلها معلّمين آحنا العتاولة".

وتقدم هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة.

​​​​​​​مسلسل "العتاولة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

من ناحية أخرى، كشفت الإتربي في بيان صحفي لها أنه تم ترشيحها للمشاركة في أحداث مسلسل “العتاولة” بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

كانت هذه تفاصيل خبر هدى الإتربي تتألق بالأحمر على بوستر المسلسل الرمضاني العتاولة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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