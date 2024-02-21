ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو عبر حسابه، يظهر فيه بالسيارة مع سائقه، وفي جواره الكثير من المعجبين، أبرزه طلاب مدارس صغار، يريدون إلتقاط صوراً تذكارية مع فنانهم المفضل، وفي لقطة طريفة في الفيديو، أعطى أحد الطلاب المعجبين هاتفه لمحمد رمضان وعندم أخد الأخير الهاتف منه، تبين أن والدة الطالب تطلبه، وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتباً : "أذكى معجب في مصر، سابلي تليفونه علشان يعرف يكلمني عليه "

وذلك عقب إخلاء سبيله من جلسة معارضة حكم حبسه سنة لاتهامه نشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة والنطق بالحكم 6 آذار المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتعرض لموقف طريف من قبل أحد معجبيه .. وهكذا مازحه - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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