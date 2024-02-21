"صُدفة اتخطفت".. DMC تروج لمغامرت ميس صدفة فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل النجمة ريهام حجاج تصوير مشاهدها فى مسلسل “صدفة” على قدم وساق، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان المقبل.

وروجت قناة DMC دراما، للمسلسل حيث نشرت برومو للعمل وكتبت عليه قائلة: "صُدفة اتخطفت.. إيه بقى حكاية ميس صُدفة دي؟! انتظروا مغامرات ميس صدفة في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

ومن المقرر أن تقدم النجمة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد "صدفة" تيمة اللايت كوميدى في أحداث المسلسل وذلك لأول مرة في الدراما التليفزيونية منذ سنوات، حيث حرصت ريهام على تقديم الأعمال ذات الطابع الساسبنس والاجتماعى في السنوات الماضية، وهو ما دفعها لتقديم مسلسل "صدفة" بطريقة مختلفة هذا العام.

وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائى الأول للنجمة ريهام حجاج، في مسلسلها "صدفة" الذي تنافس به في السباق الرمضاني المقبل.



شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024



مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة



ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

وفي نفس السياق، يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد “صدفة”، وهو العمل الذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

خالد الصاوي وأبطال صدفة

نجاح مسلسل جميلة



وكانت حققت النجمة ريهام حجاج نجاحًا بمسلسل جميلة فى رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

رغدة متوحشة مع رامز جلال

أما على صعيد السينما فقدمت ريهام آخر أعمالها فيلم رغدة متوحشة مع النجم رامز جلال عام 2018، وشارك فيه، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.