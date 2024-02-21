شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8.. شخصية "طبازة": الكبير مبيقولش على نفسه كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان عبد الرحمن حسن، صاحب شخصية "طبازة" في احدث مسلسل الكبير أوي، للنجم أحمد مكي، من خلف كواليس التصوير ليتحدث عن العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال طبازة في الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة DMC دراما عبر فيس بوك، " الكبير مبيقولش على نفسه كبير".



شخصية طبازة



عبد الرحمن

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.