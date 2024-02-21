لمحبي النجم تامر حسني.. مفاجأة بانظاركم في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عن انشغاله في الفترة الراهنة بتصوير إعلان جديد يشارك من خلاله بموسم إعلانات شهر رمضان المبارك.

ونشر تامر حسني صوراً من كواليس تصوير الإعلان ظهر فيها برفقة شقيقه ومدير أعماله حسام حسني، وفريق عمله وعلّق قائلاً: “بمناسبة الاعلانات انا حالاً بصورلكم اعلان لرمضان ان شاء الله يعجبكم بنمسي عليكم انا و اخويا حسام وفريق العمل”.

وتابع تامر مشوّقاً الجمهور لنوع الإعلان الذي سيقدّمه، حيث سأل المتابعين: “قولوا بقى انتوا … تفتكروا انا بصور اعلان ايييييه؟؟”.

وكان “نجم الجيل” تامر حسني قد طرح مؤخراً أغنية “30 حياة” من ألبومه الجديد “هرمون السعادة” وشاركته فيها الفنانة اللبنانية الشابة مها فتوني، وهي من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح وألحان مودي منير وتوزيع كريم أسامه، والكليب أيضاً من إخراج تامر.

وحققت أغنية “30 حياة” ردود فعل إيجابية واسعة فور صدورها، إذ تصدّر هاشتاغ اسم تامر حسني قائمة العبارات والمواضيع الأكثر رواجاً على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان والمغرب والكويت وغيرها من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن ألبوم تامر حسني الجديد يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة” أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية “موحشتكيش” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة في شهر، وأغنية “معلش” التي حققت 19 مليون مشاهدة خلال 3 أسابيع وأغنية “موضوع رجوعنا” التي حققت أكثر من 6.5 مليون مشاهدة 6 أيام و”ولا يهمك” التي حققت 5.6 مليون مشاهدة بنفس الفترة الزمنية.