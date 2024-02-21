إياد نصار يواجه مشكلة في “صلة رحم”.. وهذا قرار المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسابق صنّاع مسلسل “صلة رحم” الذي يخوض به الفنان إياد نصار سباق الدراما الرمضاني لهذا العام، الزمن للانتهاء من تصوير ما تبقى من مشاهده في لبنان، ليلحق بالعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وأفادت بعض المصادر أنه لتخطّي مشكلة ضيق الوقت، قرر المخرج تامر نادي زيادة عدد ساعات تصوير المسلسل للانتهاء منه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، حيث إنه يشرف في الفترة الحالية على عملية المونتاج والميكساج الخاصة بحلقات المسلسل، وقد سلّم بالفعل الحلقات الأولى منه استعداداً للبدء بعرضه.

ويقدّم إياد نصار خلال أحداث مسلسل “صلة رحم” شخصية طبيب تخدير، وهو متزوج من “ليلى” التي تجسدها يسرا اللوزي، حيث يناقش المسلسل قضية تأجير الأرحام.

ويشارك إياد نصار ويسرا اللوزي في بطولة المسلسل، الفنانون: أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

وفي جانب آخر، يشارك إياد نصار في الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق”، والذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، ويقوم ببطولته كلٌ من: أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وآسر ياسين وماجد الكدواني وسيد رجب وباسم سمرة وأسماء جلال، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.