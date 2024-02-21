رحيل الإعلامي اللبناني كميل منسى بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحل عصر اليوم الإعلامي اللبناني كميل منسى بعد صراع مع المرض عن عمر 88 عاماً.



يُعد منسى واحداً من أقدم الوجوه الإعلامية التي كانت تطل عبر محطة تلفزيون لبنان (أول محطة تلفزيونية لبنانية)، فكان ينتظره الآلاف أمام شاشات التلفزة كل ليلة ليقدم لهم أبرز الأخبار السياسية والاقتصادية، وغيرها من الأخبار.

​​​​​​​درّس لسنوات في كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية بين عامي 1070 إلى 1976.

وكان من أبرز المناصب التي تولاها منسى، إدارة الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان الرسمي من عام 1960 وحتى عام 1971، ومن عام 1960 وحتى 1964، إضافة إلى عمله مراسلاً بالراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق الأوسط م عام 1960 وحتى 1964.

وتنوعت خبراته في الإعلام الذي كان مسرحه منذ انطلاقته راسل إذاعة مونتي كارلو، وتولى إدارة شركة ميديا برس التي كانت مسؤولة عن إعلانات “النهار” والـ”لوريان لوجور” في سنوات 1971-1973، وكان رئيس مجلس ادارة ومدير عام دار الاوريان لوجور للنشر على مدى 22 عامًا منذ عام 1981، كما كان المدير الاداري لجريدة الـ”لوريان لوجور” ما بين 1973 و2003، وترأس منسى المنظمة الدولية للاعلان فرع بيروت ما بين 1980-1983.؟