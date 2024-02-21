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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة العالمية PinkPantheress حفلاً غنائياً ضخماً خلال جولتها في Capable of Love Tour، وبينما كانت مغنية "Boy's a Liar" على خشبة المسرح في مسرح 3Olympia في دبلن، فصل أحد معجبيها طرفه الاصطناعي من أسفل الركبة وحصل على مساعدة من الآخرين في الحشد في تمريره إلى المسرح، ووقعت PinkPantheress على ، وعلى الرغم من أنها بدت مندهشة بعض الشيء، إلا أنها كانت متحمسة لترك بصمتها على الطرف الإصطناعي.
وقالت للجمهور قبل أن تطلب من طاقمها المسرحي الحصول على قلم: "هذه واحدة من الأشياء التي لا أعتقد أن الكثير من الناس سيفعلونها".
بعد التوقيع باسمها، قالت PinkPantheress للمعجبة: “شكرًا لك أيتها الملكة… أتمنى أن يكون هذا جيدًا؛ خط يدي سيء للغاية."
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تقوم بفصل طرفها الإصطناعي وتعطيه لـ PinkPantheress لتوقع عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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