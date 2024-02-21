معجبة تقوم بفصل طرفها الإصطناعي وتعطيه لـ PinkPantheress لتوقع عليه

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة العالمية PinkPantheress حفلاً غنائياً ضخماً خلال جولتها في Capable of Love Tour، وبينما كانت مغنية "Boy's a Liar" على خشبة المسرح في مسرح 3Olympia في دبلن، فصل أحد معجبيها طرفه الاصطناعي من أسفل الركبة وحصل على مساعدة من الآخرين في الحشد في تمريره إلى المسرح، ووقعت PinkPantheress على ، وعلى الرغم من أنها بدت مندهشة بعض الشيء، إلا أنها كانت متحمسة لترك بصمتها على الطرف الإصطناعي.



وقالت للجمهور قبل أن تطلب من طاقمها المسرحي الحصول على قلم: "هذه واحدة من الأشياء التي لا أعتقد أن الكثير من الناس سيفعلونها".

بعد التوقيع باسمها، قالت PinkPantheress للمعجبة: “شكرًا لك أيتها الملكة… أتمنى أن يكون هذا جيدًا؛ خط يدي سيء للغاية."



