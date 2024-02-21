بعد نجاح ساحق لـ"الحريفة".. طارق الجنايني يعلن تحضير جزء ثاني من الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المنتج طارق الجنايني عن تجهيزه للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعد أن حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب الجمهور في دور العرض، وتخطت إيراداته لـ 53 مليون جنيه، لذلك أصبح الجميع على موعد مع جزء ثان.

كشف طارق الجنايني خلال ظهوره مع فريق العمل في برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "إن شاء الله بإذن الله الحريفة الجزء الثاني بيتم التحضير له دلوقتي، وبنوعد الجمهور إننا مبنستغلش نجاح الجزء الأول، وعايزين نعمل حاجة على نفس المستوى وأعلى، وإن شاء الله كل الناس اللي وثقوا فينا في الجزء الأول ونصرونا، هيتبسطوا بالجزء الثاني".

أبطال فيلم "الحريفة"

يضم فيلم "الحريفة" مجموعة من الشباب الموهوبين في التمثيل، بما في ذلك نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم الترك وغيرهم، ويتميز بظهور خاص للفنان بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بالإضافة إلى اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم "الحريفة"

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.