شاهد محمد رمضان يُسلم نفسه للأجهزة الأمنية في القاهرة.. ما القصة ؟

سلم الفنان المصري محمد رمضان نفسه إلى الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وصل رمضان إلى محكمة الجيزة بسيارة لامبورغيني كتب عليها “نمبر ون”، وسط إجراءات أمنية مشددة. ومنعت قوات التأمين المتواجدة أمام المحكمة عددا كبيرا من محبيه من دخول مبنى المحكمة. وأكد دفاع رمضان على حضور موكله جلسة اليوم للمعارضة على الحكم الصادر ضده “غيابيا”.

وتم تأجيل نطق الحكم في المعارضة المقدمة منه إلى يوم 6 مارس المقبل. وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت بحبس رمضان لمدة عام في الدعوى القضائية التي حررها أحد المحامين ضده واتهمه بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وترجع الواقعة إلى ما قبل أكثر من عامين، حين زعم رمضان في فيديو على إنستغرام أنه تم التحفظ على أمواله دون أي توضيحات. وأوضحت مصادر مصرية وقتها أن أموال رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.