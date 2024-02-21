فيديو: منار الشهراني تحتفي بيوم التأسيس بإطلالة تراثية ساحرة

نشرت خبيرة التجميل المعروفة منار الشهراني مقطع فيديو مذهل عبر حسابها في تطبيق “تيك توك”، حيث احتفلت بيوم التأسيس في المملكة بإطلالة تراثية رائعة. في المقطع المصور، ظهرت منار الشهراني وهي ترتدي الملابس التراثية السعودية، إذ اختارت الزي الجميل والملون الذي يعكس تراث وثقافة المملكة. وتألقت بتسريحة شعر أنيقة ومكياج متناسق يبرز جمال ملامحها. تحتفل المملكة في 22 فبراير من كل عام بيوم تأسيس البلاد، والذي يمثل رمزًا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة. ويعود تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ / 1727م. ومن خلال هذه الاحتفالية الرائعة والمميزة، أبدعت منار الشهراني في إبراز الفخر والانتماء للتراث السعودي، ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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