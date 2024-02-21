تكريم "كزبرة" في الجامعة الأمريكية عن دوره في فيلم الحريفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر مؤدي المهرجانات أحمد خالد بحر الشهير باسم "كزبرة"، صورًا جديدة أثناء تكريمه من داخل الجامعة الأمريكية عن دوره في فيلم "الحريفة".

وشارك جمهوره بصورة وهو يحمل درع التكريم، وفيديو يجمعه مع أبطال ونجوم فريق عمل فيلم "الحريفة"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معقبًا: "من المنطقة الشعبية للجامعة الأمريكية".

وحقق فيلم الحريفة نجاحًا كبيرًا عقب طرحه في السينمات المختلفة في إجازة منتصف العام، حيث بلغت إيرادات الفيلم 55 مليون جنيه في الأسابيع الأولى من العرض.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

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