بينهم أصالة وأحلام وإيهاب توفيق.. ماذا قال نجوم الفن عن إعادة إحياء "الحلم العربي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أثار الإعلان عن إعادة إحياء وتطوير الأوبريت الغنائي الشهير "الحلم العربي"، خلال الحفل الختامي لمبادرة "صُنّاع الأمل"، يوم 25 فبراير الجاري بدبي، بعد ما يزيد عن ربع قرن على إصداره، ردود فعل واسعة من نجوم الفن.

ويشارك في أوبريت "الحلم العربي" 12 من كبار الفنانين العرب وهم: أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، وأحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع ميشال فاضل، وإخراج حسين سليم.

وجرى تقديم "الحلم العربي" للمرة الأولى، في نوفمبر 1996، بيد أنه في العام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، حيث نال شهرة واسعة.

وقالت الفنانة أحلام: "فخورة بالمشاركة في الحفل الختامي للدورة الرابعة من صناع الأمل من خلال أوبريت (الحلم العربي)، وأشكر هذه المبادرة الملهمة التي أتاحت لي المساهمة مع الفنانين العرب في نشر الخير وثقافة التفاؤل في الوطن العربي".

كما ثمن الفنان ماجد المهندس الدور الذي تلعبه مبادرة "صناع الأمل" في ترسيخ ثقافة العطاء في الوطن العربي، وقال: سعيد بالغناء من أجل الأمل والمساهمة في تحقيق الحلم العربي".

من جانبها قالت الفنانة أصالة: "كل الشكر لدولة الإمارات، ومبادرة صناع الأمل الملهمة، وحقيقة فإن المشاركة في أوبريت الحلم العربي شرف كبير لكل فنان، ومن واجبنا جميعاً أن ندعم صناعة الأمل في العالم العربي".

كما قال الفنان وليد توفيق: "أتشرف بالمشاركة في حفل تتويج الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة (صناع الأمل)، كما أتشرف بكوني أحد الفنانين العرب المساهمين في تقديم أوبريت (الحلم العربي)".

وأكد الفنان صابر الرباعي أن مشاركته في إعادة إحياء وتطوير أوبريت (الحلم العربي) ستبقى دائماً راسخة في وجدانه، في الوقت الذي اعتبرت الفنانة بلقيس أن "الغناء في الحفل الختامي لتتويج صناع الأمل إضافة نوعية لمسيرتها الفنية".

وعبر الفنان عاصي الحلاني عن سعادته بالمشاركة في الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الدورة الرابعة من "صناع الأمل"، قائلًا إن "إعادة إحياء وتطوير أوبريت (الحلم العربي) مشروع فني بالغ الأهمية، وهو أفضل تحية لصناع الأمل في أمتنا العربية".

وحول مشاركته في إحياء الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" في دورتها الرابعة، وجه الفنان الأردني عمر العبداللات الشكر لمبادرة "صناع الأمل" على إعادة إحياء وتطوير أوبريت "الحلم العربي".

كما قال الفنان محمد عساف الفلسطيني: "شكراً لمبادرة صناع الأمل التي أتاحت لي الفرصة لأكون في حفلها الختامي مع هذه النخبة من الفنانين العرب لنغني معاً من أجل حلمنا العربي".

وبشأن مشاركته في أوبريت "الحلم العربي" قال إيهاب توفيق: "جميعنا معنيون بمساندة كل جهد عربي لغرس وصناعة الأمل، ولا شك في أن المشاركة في أوبريت (الحلم العربي) في حفل تتويج صناع الأمل وسام على صدري".

وأعرب الكاتب مدحت العدل عن فخره باختيار أوبريت "الحلم العربي" في الحفل الختامي للدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، وقال: "الكلمة الحقيقية هي التي تزرع الأمل في نفوس الآخرين وتشجع على الحلم".

وفي السياق ذاته، أكد صلاح الشرنوبي أن الفن لا معنى له إذا لم يخدم قضية سامية، وقال: "صناعة الأمل رسالة نبيلة، والمساهمة في تحقيقها شرف للإنسان، والأمل هو العنوان لتحقيق الحلم العربي".

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل أكثر من 12 ألف شخص، بمشاركة عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني بالإمارات.