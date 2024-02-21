"تفرح بولادها"..نبيل الحلفاوي يهنئ لاعب الأهلي "كهربا" على زفاف شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي علي تهنئة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" بزفاف شقيقته وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه وأرفق معها صورة لكهربا وشقيقته من حفل الزفاف وعلق: "ألف مبروك وتفرح بولادها إن شاء الله يا خالو".

يذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك بمسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 ويمثل عودته لدراما رمضان بعد غياب منذ مسلسل "القاهرة: كابول" الذي عرض في رمضان 2021.

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