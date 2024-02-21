تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارة الكونجرس الأمريكي بوليفارد الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن كواليس زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي بوليفارد بمدينة الرياض عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا منها تطبيق "X".

ونشر "تركي" مقطع فيديو من كواليس زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي بوليفارد الرياض، حيث قامت إدارة الهيئة العامة للترفيه بمرافقة أعضاء الكونجرس الأمريكي في جولتهم بـ بوليفارد الرياض، إلى جانب تسوقهم بعدد من المحال التجارية هناك وسط سعادتهم بالتقدم الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث كشف عن بطولة تنس عالمية بعنوان "6 Kings Slam" وتضم نخبة من نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون والمقرر إقامته بشهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

اقرأ أيضا:

بينهم أصالة وأحلام وإيهاب توفيق.. ماذا قال نجوم الفن عن إعادة إحياء "الحلم العربي"؟

تكريم "كزبرة" في الجامعة الأمريكية عن دوره في فيلم الحريفة