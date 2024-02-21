تركي آل الشيخ وهنيدي يروجان لمسرحية "سكول ميوزيكال" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للمسرحية الكوميدية "سكول ميوزيكال" بطولة النجم محمد هنيدي والمقرر عرضها على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بدءًا من 24 فبراير الجاري.

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" أوضح خلاله استعدادات وتجهيزات "موسم الرياض" لاستقبال الجمهور السعودي والعربي، كما ظهر بالفيديو الفنان محمد هنيدي وهو يروج للمسرحية قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين أنا دلوقتي علي المسرح وصلنا احنا والفرقة بالسلامة وبنعمل بروفات منتظرينكم ان شاء الله يوم الافتتاح 24 فبراير إلى ما شاء الله، ان شاء الله تستمتعوا معمول مجهود جبار عشان بس نكون عند حسن ظنكم".

وسيقوم "هنيدي" بتقديم شخصية المدرس الشهير "رمضان" من فيلمه الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقى كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور، ويشارك هنيدي البطولة الفنان محمد ثروت، الفنانة نرمين الفقي، الفنان محمود حافظ، تأليف خليفة سمير وأحمد محارب، إخراج خالد جلال.

وكانت آخر مشاركات "هنيدي" الفنية بفيلم "مرعي البريمو" الذي أعاد خلاله التعاون مع عدد من نجوم السينما المصرية بعد غياب سنوات منهم الفنانة غادة عادل وعرض خلال العام الماضي.

يذكر أن محمد هنيدي يقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "الجواهرجي" الذي يعيد خلاله التعاون مع النجمة منى زكي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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