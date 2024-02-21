حمدي الميرغني يكشف عن صورة جديدة من كواليس "للأذكياء فقط" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حمدي الميرغني عن صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "للأذكياء فقط" الذي يواصل تصويره استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ونشر "حمدي" صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع الفنان محمود البزاوي أثناء لعبهما مباراة شطرنج وعلق: "مسلسل للأذكياء فقط كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، والأستاذ نبيل الحلفاوي، تأليف فليمون صبحي، ريمون صبحي، فادي صبحي، اخراج محمد عبد الرحمن حماقي، رمضان 2024 ان شاء الله يعجبكم".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني شارك مؤخرًا بأكثر من عرض مسرحي تم عرضهم ضمن فعاليات "موسم الرياض" أبرزها مسرحية "عملوها إزاي؟" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومسرحية "تييت" بطولة النجم أحمد حلمي.

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