شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية 100 سنة أم كلثوم في المتحف المصري الكبير بحضور المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة ام كلثوم"، بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، على أن يقدم فى الحفل أشهر أغاني كوكب الشرق التي ما زالت خالدة في وجدان الكثير من محبيها.

وحضر كل من وزير الخارجية الأسبق عمرو موسي، والاستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والاستاذة اميرة مكاوي، والفنانة ليلى عز العرب، والنجمة رانيا فريد شوقي.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم غناء أغنية مصر تتحدث عن نفسها "1951" من تأليف حافظ ابراهيم وألحان رياض السنباطي، بمصاحبة الكورال وبقيادة المايسترو محمد الموجي.

ويحيي الحفل مجموعة من ألمع النجوم، هم: الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان "100 عام من الإبداع"، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.

من جانبه، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: "لاشك أن الفعاليات والحفلات الفنية والثقافية المتنوعة التي أقيمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية لاقت رواجًا وإقبالًا واسعًا في الداخل والخارج، لتقديمها بأسلوب محترف يرقى بأذواق الجماهير المحٌبة للفنون بمختلف أشكالها، وأري أن هناك جهود مضنية تبذلها مختلف القطاعات في الدولة المصرية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص لوضع خطط واستراتيجيات طموحة من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية إلى العالم، الأمر الذي يؤتي ثماره على الاقتصاد المصري، وينعكس بشكل إيجابي على الدخل القومي لمصر في المستقبل".