شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان عبد الغنى تقدم "غنى لى" فى احتفالية أم كلثوم بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم"، بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، على أن تقدم أشهر أغانى كوكب الشرق التي ما زالت خالدة في وجدان الكثير من محبيها.

ومن ثم قدمت المغنية إيمان عبد الغني أغنيتين لـ كوكب الشرق أم كلثوم، وهما أغنية ليلي ونهاري "1962" من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي، وأغنية غني لي شوي شوي "1945" من تأليف بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

وكان قد بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم غناء أغنية مصر تتحدث عن نفسها "1951" من تأليف حافظ إبراهيم وألحان رياض السنباطي، بمصاحبة الكورال وبقيادة المايسترو محمد الموجي.