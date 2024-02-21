بعد الحكم بسجنه 5 سنوات.. صورة جديدة لمدير أعمال هيفاء وهبي تُثير الجدل

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 11:22 مساءً - بعد سجنه العام الماضي، بتُهمة الاحتيال وسرقة أموال من النجمة هيفاء وهبي، فاجأ مدير أعمال الفنانة السابق محمد وزيري الجميع بنشر صورة له على “إنستجرام“.

وظهر وزيري في الصورة “السيلفي” بشعره “الكيرلي”، وبدا كأنه فقد بعضاً من وزنه، معلناً من خلال الصورة خروجه من السجن وعودته الى حياته الطبيعية، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع وعبّروا عن استغرابهم وتساءلوا عن مصير قضيته مع هيفاء.

الوزيري في أحدث ظهور له

وأرفق وزيري الصورة بتعليق كتب فيه ما معناه: “كلما عرفت نفسك أكثر وعرفت ما تريد، قلّلت من الأشياء التي تزعجك”.

تعليق هيفاء وهبي بعد التحفظ على أموال مدير أعمالها

من جانبها، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار التحفظ على أموال محمد الوزيري مدير أعمالها السابق.

وقالت هيفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في “برنامج الحكاية“: “الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي”.

وأضافت: “إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك”.

وتابعت هيفا وهبي: “في أشخاص عارفة قيمتنا، وفي نجاجات في انتظاري، فا الأمور القضائية تاركتها للقضاء”.

وعن أحدث أعمالها الفنية قالت هيفاء: “حاليا أصور فيلم جوري بين مصر ولبنان وأصور فيلما آخر، أما المسلسل فأحب اختياره بعناية لأنه متعب، وإذا لم يتواجد نص يساعد على التواجد في رمضان ممكن يكون خارج موسم رمضان، وهذا أحيانا أفضل”.

أزمة هيفا والوزيري

يذكر أن هيفاء وهبي حررت عام 2020، عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش، محضر جنح ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات”.

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