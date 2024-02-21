أبو الليف يوجه رسالة حادة لنجم غنائي كبير: حسبي الله ونعم الوكيل.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 فبراير 2024 11:22 مساءً - نشر الفنان نادر أبو الليف عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة من بوستر ألبومه الذي يحمل عنوان “سلف ودين”، والذي طرحه عام 1994، وشنّ من خلال التعليق عليه هجوماً على بعض الفنانين، الذين عملوا معه في بداية مشوارهم الفني، ونكروا الجهود التي كان يبذلها لمساعدتهم في الوصول إلى النجاح الذي يعيشونه اليوم.

منشور شديد اللهجة من نادر أبو الليف

وقال أبو الليف في تعليقه: “أتمنى النظر في تاريخ نزول ألبوم “سلف ودين”، وأسماء المؤلفين اللي كنت بتعاون معاهم وباخد منهم أغاني، وكنت بساعدهم وبمد إيدي ليهم، وبقدّمهم للساحة الفنية”.

منشور الفنان نادر أبو الليف

وأضاف: “بظهرهم وبعرفهم للجمهور للأسف، وحالياً بينكروا الجميل، وبيقولوا إنهم كانوا شغّالين مع مطربين هابطين، وللأسف مع احترامي للي بيقول الكلام الفارغ ده، لولا الناس اللي حضرتك كنت بتشتغل معاهم واتعرفت على ملحنين عن طريقهم، مكنش حدّ عرفك، ولا سمع عنك، حتى في البوتاغاز وكان زمانك بتألف جوا الحمّام مع نفسك ولنفسك”.

منشور الفنان نادر أبو الليف

واختتم نادر أبو الليف منشوره بالقول: “اللي بيحترم بيحترم نفسه، ولكن إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، وكل واحد معدنه بينضح وبيدل عليه، وتربيته كمان بتبان لأن الجمهور المحترم بيفهم، وبيعرف، وبيحس، ومش هقول غير الله وكيلي وهيجبلي حقي وحسبي الله ونِعم الوكيل، وربّي قادر على كل شيء وحقي رب العرش هيجيبه ليا قريب بأمر الله تعالى”.

واختتم”:حبيت بس أعرف السادة المتابعين، وأوضّح الصورة كاملة، وأتمنى النظر في صورة الألبوم، والنظر في تاريخ نزوله، ومعرفة ظهور المؤلف سنة كام، وتعرفوا مين سبب وجوده في الساحة الفنية، بالمناسبة ده أنا نادر أنور، قبل ما تبقى شهرتي أبو الليف، ده للعلم فقط لا غير ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. تحياتي”.

علاقة أيمن بهجت قمر بمنشور أبو الليف

وكان ألبوم نادر أبو الليف يحمل عنوان «سلف ودين»، الذي طرحه قبل 30 عامًا تقريبًا، وتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر في أغنيتين، ومع هاني مصطفى في 4 أغان، وأغنيتين أخريين من تأليف عبدالمنعم طه.

يشار أن الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر كان أول الحاضرين في عزاء الفنان عادل أنور شقيق المطرب نادر أبو الليف الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية قبل أسبوعين.

واستقبل أبو الليف عدد كبير من نجوم الفن في عزاء شقيقه، حيث حرصوا على مواساته والوقوف بجانبه وتأدية واجب العزاء له وللشاعر أيمن بهجت قمر ابن شقيقة الفنان الراحل، وكان من بينهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبدالباقي، والفنان إيهاب فهمي.

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