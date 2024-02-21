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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنادي مهنا، صورة لها برفقة الممثل المصري يحيى الفخراني، من كواليس مسلسل "عتبات البهجة"، الذي سيتم عرضه في رمضان 2024، و علقت قائلة: "الحلم أصبح حقيقة".
يذكر أن مسلسل، "عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل و إخراج مجدي أبو عميرة، و المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الممثل المصري يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا عن مشاركتها في مسلسل "عتبات البهجة" بجانب يحيى الفخراني :"الحلم أصبح حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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