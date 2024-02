كوربين بلو كانت بدايته بالظهور في الإعلانات التليفزيونية .. وهكذا إنطلقت مسيرته الفنية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم الكندي، كوبين بلو كوربين بلو ريفرز المولود في 21 شباط 1989 في بروكلين، مدينة نيويورك، لوالديه مارثا كالاريوديفيد ريفرز، والدته من أصل إيطالي ووالده جامايكي.



بدأ كوربين الظهور في الإعلانات التليفزيونية في سن الثانية لمنتجات مثل Life الحبوب، Bounty، Hasbro، وNabisco. وفي ذلك الوقت اكتشف أيضًا حبه للرقص عندما بدأ في حضور دروس موسيقى الجاز والباليه، وعادةً ما كان الصبي الوحيد في الفصل. في سن الرابعة كان يعمل كعارض أزياء لدى وكالة Ford Modeling Agency في نيويورك. ظهر في الإعلانات المطبوعة لمتاجر مثل Macy's، وGap، وTarget، وToys R Us، وانتشرت الأزياء في مجلات Child وParent وAmerican Baby، بالإضافة إلى ظهور صورته على الألعاب وأغلفة الألعاب. في سن السادسة، ظهر كوربين في أول إنتاج مسرحي احترافي له خارج برودواي وهو يلعب دور مشرد أبكم في مسرحية "Tiny Tim is Dead".

انتقل كوربين وعائلته إلى لوس أنجلوس في عام 1996 وسرعان ما حصل على دور متكرر في المسلسل التلفزيوني High Incident (1996). واصل الحصول على أدوار صغيرة في أفلام روائية مثل Soldier (1998) مع كيرت راسل، Mystery Men (1999) مع بن ستيلر، William H. Macy، وGreg Kinnear، وGalaxy Quest (1999) مع تيم ألين، سيغورني ويفر. وآلان ريكمان. قام أيضًا بدور الضيف في برامج تلفزيونية مثل ER (1994)، Malcolm & Eddie (1996)، Cover Me (1999)، و The Amanda Show (1999). واصل كوربين أيضًا الرقص، وأصبح في النهاية أحد الطلاب الأوائل في أكاديمية ديبي ألين للرقص المرموقة. ثم التحق بمدرسة مقاطعة لوس أنجلوس الثانوية للفنون بصفته تخصصًا مسرحيًا، وهذه المرة سار على خطى والدته التي التحقت بالمدرسة الثانوية الشهيرة للفنون المسرحية في مدينة نيويورك. أثناء وجوده في سنته الأولى، تم اختيار كوربين في أول دور قيادي له في الفيلم الروائي Catch That Kid (2004). عند عودته إلى المدرسة في سنته الثانية، لعب الدور الرئيسي لرين في المسرحية الموسيقية "Footloose" ودور سوني في المسرحية الموسيقية "Grease". في نفس العام تم تكريم كوربين بجائزة طالب المسرح لهذا العام. في صيف عام 2004، أصبح كوربين جزءًا من طاقم الممثلين للمسلسل التلفزيوني الجديد Discovery Kids Flight 29 Down (2005)، والذي تم تصويره في موقع في هاواي في جزيرة أواهو. خلال صيف عام 2005، ألقي كوربين دور تشاد في الفيلم الأصلي لقناة ديزني هاي سكول ميوزيكال (2006) الذي أخرجه كيني أورتيجا. نظرًا لكونه معجبًا كبيرًا بالمسرح الموسيقي، فقد كان كوربين سعيدًا جدًا بأن يكون جزءًا من مشروع الفيلم الموسيقي هذا الذي يعرض فيه مهاراته في الرقص.