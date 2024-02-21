ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل اللبناني باسم مغنية عن حزنه الشديد لاستشـ هاد الطفلة اللبنانية أمل حسين الدر في غارة إسرائـيـ لية على بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وكتب معلقاً :"على منشور لعمها رثاها فيه كاتباً :"بدي أطلب من أمل هيي تترحم علينا وتدعيلنا. ملاك بالسما. عزائي لك حسن ولعائلتك".

وكان عمها حسن الدر نشر صورتين لـ أمل وأرفقهما برثاء يفطر القلب:"

بكرا ما في "أمل"

بكرا ما في مدرسة

ما في "صباح الخير" يا عمّو

بكرا ما في "صوّرني" وبعتها لـ "بابا"

بكرا ما في ابتسامة بريئة ولا "هاي فايف" أمل ما بتشبه حدا

أمل متل الحلم متل النّدى

بكرا الحزن كبير بوسع المدى والله خسارة يا عمّو



كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية حزين لاستـ شـهاد الطفلة أمل حسين الدر في غارة إسرا ئيــلية على مجدل زون-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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