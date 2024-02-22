جورج وسوف يوثق التفاعل الكبير معه في حفله بكندا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان جورج وسوف حفلة مساء الأحد الماضي في مدينة إدموند ضمن جولته الفنية الكندية.

وشارك وسوف منذ قليل مقطع فيديو مدته 45 ثانية يظهره وهو جالس على الكرسي أمام الميكروفون على المسرح وجمهوره الحاضر بدأ بالتصفيق والصفير قبل بداية وصلته الغنائية كما بدا سلطان الطرب وهو يحيي الحضور ويتمنى لهم كل الخير والسعادة.

وكان حفل إدمونتون ثاني الحفلات بعد مدينة أوتاوا الأسبوع الماضي، وقد شارك الفنان اللبناني وائل جسار في هذه الجولة الفنية الكندية .

إشارة إلى أن أخر أغنيات جورج وسوف باللهجة المصرية حملت عنوان "نجم عالي" والتي طرحها على يوتيوب، وكتب كلماتها الشاعر ملاك عادل ومن ألحا الملحن محمد يحيى و والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتظهر فيها الممثلة السورية ديمة قندلفت في مشاركة تمثيلية.

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