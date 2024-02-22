فيديو: ماجد الحكمي يحقق شهرة واسعة بتقليده الفنان محمد عبده على منصة تيك توك

أثار ماجد الحكمي، المستخدم النشط على منصة “تيك توك”، ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو يقوم فيه بتقليد الفنان الكبير محمد عبده، مما أدى إلى تفاعل واسع وانتشار الفيديو بسرعة في الساحة الرقمية.

ظهر ماجد الحكمي في المقطع وهو يقلد شخصية محمد عبده ويؤدي نمطه المميز في الغناء والأداء. وقد استخدم الحكمي تقنية المكياج لتشابه ملامحه بشكل قريب جدًا من محمد عبده. حقق المقطع شهرة واسعة على منصة “تيك توك”، حيث تم تداوله وتبادله بشكل كبير، وتلقى إشادة واسعة لإتقان الحكمي لتقليد شخصية محمد عبده بشكل مذهل.

تفاعل الجمهور مع المقطع يعكس حبهم الكبير للفنان محمد عبده واحترامهم لموهبته الفريدة. كما أشاد الجميع بمهارة ماجد الحكمي في تقليد صوت وأداء محمد عبده بشكل دقيق.