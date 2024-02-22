نور النبوي يحتفل بدخول "الحريفة" قائمة أعلى 10 أفلام إيراد في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الشاب نور النبوي بدخول فيلمه "الحريفة" قائمة أعلى 10 أفلام إيراد في تاريخ السينما المصرية الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي في مصر ودول الخليج وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر "النبوي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "فيلم الحريفة دخل ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية، حلم حلمته وأنا صغير وعيشت من ساعتها بشتغل عشان أوصله، شكرًا للجمهور الكبير اللي صدق الحلم ودعمه، شكرًا لأستاذ طارق الجنايني لشجاعته وايمانه بالمشروع، شكرًا للمخرج رؤوف السيد، شكرًا للمؤلف اياد صالح وشكرًا لكل طاقم العمل سبب النجاح الأول، مبروك للحريفة شركاء النجاح اخواتي ومكسب العمر".

وتم تكريم فريق عمل فيلم "الحريفة" مؤخرً من قبل الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونشر مطرب المهرجانات كزبرة أحد أبطال الفيلم مقطع فيديو للتكريم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وسط احتفاء الطلاب بالفيلم.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة قدم تدفعه الظروف ليترك مدرسته الدولية والانتقال إلى إحدى المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية، ويتعاون ببطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان بيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.

يذكر أن نور النبوي يشارك والده الفنان خالد النبوي بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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