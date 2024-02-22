وفاء عامر: أنا مُغرمة بالمشاركة في مسلسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "حق عرب"، مع الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي، مضيفة: "بوعد المشاهدين بمشاهدة ممتعة لعمل عظيم يضم نجوم رائعين".

وقالت "عامر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، اليوم الأربعاء، إنها "مغرمة" بالمشاركة في مسلسل "حق عرب"، مضيفة ان "حق عرب" يضم نخبة من ألمع النجوم أبرزهم أحمد العوضي ورياض الخولي، وفريق عمل رائع وإنتاج محترم.

وعن مشاركتها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" ومسلسل "حق عرب" رمضان 2024، أوضحت أنه من الصعب المشاركة في أكثر من عمل فني في موسم واحد، مرادفة: "لكن طالما اتعرض عليا دور حلو حرام عليا يطير".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، العمل الدرامي من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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