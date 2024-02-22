عرض فيلم "رحلة 404" في الولايات المتحدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Film Clinic" عن بدء عرض فيلم "رحلة 404" بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عرضه مؤخرًا في مصر ودول الخليج.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Film Clinic" علي "انستجرام" خبر عرض الفيلم في دور العرض الأمريكي وعلقت: "رحلة 404 يعرض في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءًا من 23 فبراير".

وفاز فيلم "رحلة 404" مؤخرًا بجائزتين من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وهما جائزة "أفضل ممثلة" للنجمة منى زكي، وجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" للمخرج هاني خليفة.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن منى زكي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي" الذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي.

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