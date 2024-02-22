ابنة سيلفستر ستالون تكشف مفاجأة عن والدها بالعرض الخاص لمسلسل "The Family Stallone"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "سيستين" ابنة النجم العالمي سيلفستر ستالون عن أسرار علاقتها بوالدها وذلك خلال حضورها العرض الخاص للموسم الثاني من المسلسل الواقعي "The Family Stallone" الذي بدأ عرضه الأربعاء 21 فبراير على منصة "Paramount".

وتحدثت "سيستين" عن علاقتها الوطيدة بوالدها "سيلفستر ستالون" وانه كان يحرص دائمًا أن تحمل بناته وسائل مختلفة للدفاع عن أنفسهن خلال فترة المراهقة وعلقت: "كان يجعلنا نتدرب على استخدام رذاذ الفلفل على بعضنا البعض، وكان يضع سكين صغير في حقيبة المدرسة عندما كنت في الصف الرابع" وذلك وفقًا لموقع "People".

كما كان لـ "سيلفستر" ردًا علي هذا الحديث قائلا: "الموضوع ليس لعبة، هؤلاء الموجودين في الشوارع متمرسين ويعرفون التعامل جيدًا مع المعارك وواجهوا الموت كثيرًا ولابد من حمايتهن"، وقام "ستالون" بتدريب بناته بواسطة ضابطين بحرية سابقين هما "مايك" و"ناثان" وكان بناته يرتدين قفازات الملاكمة وينهالون عليهما ضربًا.

وكان الظهور الأخير للنجم العالمي سيلفستر ستالون في "موسم الرياض" والذي تم دعوته من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي ال الشيخ لحضور عدد من الفعاليات الرياضية ومشاهدته عدد من النزلات القتالية التي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية والتي تضم عدد كبير من الملاكمين العالميين.

يذكر أن سيلفستر ستالون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأكشن والجريمة "Armored" في شهر يونيو 2024.