مي عمر بـ فستان قصير وكارولين عزمي بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عز الدين

نشرت مي عز الدين صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت بدلة باللون الأبيض والأسود.

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأبيض، وحازت على إعجاب متابعيها.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

منة عرفة

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بفستان قصير باللون الاسود، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية ارتدت فيها جاكيت باللون البني و بنطلون أسود.

لاميتا فرنجية

شاركت لاميتا فرنجية متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة" وعلق: "يوم سعيد".