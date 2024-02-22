"صابر يعود لحربه مع العفاريت".. برومو تشويقي لمسلسل "المداح: أسطورة العودة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت منصة "شاهد" عن برومو تشويقي للجزء الرابع من مسلسل "المداح: أسطورة العودة" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وأوضح برومو مسلسل "المداح: أسطورة العودة" دخول صابر المداح في صراع وحرب جديدة مع العفاريت وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة وانضمام عدد من نجوم الدراما التلفزيونية بالجزء الجديد من السلسلة منهم الفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت "شاهد" على البرومو: "حرب جديدة يدخلها صابر ضد عفاريته، مستعدين؟، مسلسل المداح أسطورة العودة يعرض في رمضان على شاهد".

كما تواصل قناة "Mbc مصر" الترويج لمسلسل "المداح 4" الذي سيعرض عليها طوال شهر رمضان ونشرت عدد من البوسترات المنفردة لأبطال المسلسل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلالها عدد من نجوم المسلسل على رأسهم الفنان حمادة هلال، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنانة هبة مجدي، الفنانة سهر الصايغ، الفنان محمد عز، الفنان تامر شلتوت، الفنانة حنان سليمان، والفنانة صفاء جلال.

ويستكمل الفنان حمادة هلال سلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه أجزائه الثلاثة الذين تم عرضهم تباعًا منذ عام 2021، مرورًا بالجزء الثاني "المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، وأخيرًا بالجزء الثالث "المداح: أسطورة العشق" عام 2023 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان أحمد بدير، الفنانة حنان سليمان وتعاونه من جديد مع المخرج أحمد سمير فرج.

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