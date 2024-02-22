شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي وفريق عمل "حق عرب" يواصلون التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد العوضى وصناع عمل مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024 تصوير مشاهده داخل داخل الحى الشعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تجمعه تلك المشاهد بالفنانة دينا فؤاد وباقي الأبطال.

وتجسد الفنانة دينا فؤاد شخصية فتاة شعبية اسمها "حنان" تعمل على "نصبة شاى" وهى المرة الثالثة التي تجتمع فيها مع العوضى حيث التقت معه من قبل في مسلسل الاختيار في دور نسرين عشماوى زوجة الإرهابى هشام عشماى ثم التقت معه في دور قدرية زوجته الأولى في مسلسل "اللى ملوش كبير"، وهذا العام تعود قصة الحب بينهم مرة أخرى، ويبدو أن دور دينا فؤاد يحمل الكثير من المفاجآت سواء في علاقتها بالعوضي بطل المسلسل والمعلم كبير الحى والمنطقة.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى فى دراما رمضان، بعدما قدم فى رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.