شكرا لقرائتكم خبر عن "ريهام ومروة وإيمان" يختتمن احتفالية أم كلثوم بأغنية "مصر التى فى خاطرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم"، بأغنية مصر التي في خاطري "1952" من تأليف أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، وقام بغنائها ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وإيمان عبد الغني.

وقدمت المطربة ريهام عبد الحكيم أغنية حيرت قلبي معاك "1961" من تأليف أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، وأغنية الأطلال "1966" من تأليف إبراهيم ناجي والحان رياض السنباطي.