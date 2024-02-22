شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. حقيقة مشاركة أحمد شوبير كضيف شرف فى "سر إلهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الشائعات التى تفيد بمشاركة الكابتن أحمد شوبير نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق فى مسلسل "سر إلهى" وظهوره كضيف شرف خلال الأحداث، وذلك بعد نشر صورة تجمعه بالفنانة روجينا داخل لوكيشين المسلسل.

وفى تصريح لـ"الخليج 365" نفى شوبير ذلك لافتا إلى أنه تجمعه بالفنانة روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية علاقة صداقة، وكشف أن سبب تواجده داخل كواليس التصوير قيامه بتصوير حلقة من حلقات برنامجة الإذاعى "الوش التانى" الذى يذاع عبر أثير راديو أون سبورت خلال شهر رمضان مع الفنان أشرف زكى والنجمة روجينا.

وبدأ الإعلامى أحمد شوبير تسجيل برنامجه الإذاعى "الوش التانى" الذى يذيعه خلال شهر رمضان عبر أثير إذاعة أون سبورت FM 93.7، ويلتقى شوبير فى هذا البرنامج مع كبار النجوم في الوطن العربى حيث يتحاور معهم عن أهم محطات مشوارهم الفني والصعوبات التي واجهتهم.

ويعد هذا الموسم الـ12 للبرنامج، وانتهى شوبير من التسجيل مع عدد من النجوم منهم أشرف زكى والمنشد وائل الفشنى ومدحت العدل والفنانة نشوى مصطفى والمنتج أحمد السبكى والفنان حسن الرداد والفنانة روجينا وغيرهم من النجوم.