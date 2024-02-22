شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقائق عن النجمة تحية كاريوكا فى ذكرى ميلادها.. عملت ممرضة ومساعدة للفدائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ طويل تمتعت به النجمة القديرة الراحلة تحية كاريوكا، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1919، وتركت إرثا طويلا فى عالم الفن والغناء، وبالإضافة إلى موهبتها الكبيرة في المسيرة الفنية، إلا أن لها الكثير من المواقف السياسية والمشاركة الكبيرة مع الفدائيين، ونستعرض في هذا التقرير 8 حقائق عن النجمة الكبير في ذكرى ميلادها.

1- اسمها الحقيقى بدوية محمد على، ولدت فى الإسماعيلية عام 1919، وعملت فى البداية مع الراقصة محاسن محمد التى اكتشفت موهبتها.

2- بدأت نشاطها السياسى عام 1948 أثناء مساعدتها للفدائيين، لدرجة أنها كانت تنقل السلاح لهم فى سيارتها الخاصة دون خوف.

3- شاركت فى المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثى 1956 وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة.

4- تطوعت كممرضة فى مستشفى قصر العينى أثناء حرب أكتوبر 1973.

5- انضمت لفرقة بديعة مصابنى فى منتصف الخمسينيات، وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذى قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا.

6- بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية فى أحد عروض فرقه بديعة مصابنى.

7- قامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة فى تاريخ السينما المصرية منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلى بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات.

8- توفيت تحية يوم 20 من سبتمبر 1999 فى معهد ناصر عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة فى الجهاز التنفسى.