شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عماد لـ معكم: أنا حاليا في الثانوية العامة وتامر حسني "عشقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة وفاء عماد، إنها في الصف الثالث الثانوي، وتواجه صعوبة في الشهادة الثانوية.

أضافت وفاء عماد، في لقائها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON، أن المنتج نصر محروس يعرفها منذ أن غنت "جرح تاني" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها، وقالت: "الأستاذ نصر بيطمن على أهلي وإحنا مافكرناش نمضي عقد إلا من فترة قليلة".

وتابعت وفاء عماد: "تامر حسني عشقي من وأنا لسه بيبي، وبحب تعامله مع الناس بطيبة قلب، وبعد انتهاء ذا فويس لم نتواصل نهائيا".

وجسدت الفنانة الشابة وفاء عماد شخصية أم كلثوم في بداية حياتها، حيث إن المسرحية تتناول قصة حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم منذ بدايتها وتجسد شخصية أم كلثوم 4 ممثلات مصريات.